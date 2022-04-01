Специальная парламентская комиссия, которая занимается расследованием работы биологических лабораторий США на Украине, рассматривает идею посещения подобных структур в Грузии и Казахстане.
Как сообщает РИА Новости, такое предложение прозвучало на заседании комиссии, однако конкретные решения ещё не принимались. По словам источника издания, спецкомиссия может отправиться в ознакомительные поездки, чтобы проверить, как работают американские биолаборатории, расположенные на территории государств, граничащих с РФ.
"Были предложения об инспекции подобных лабораторий, которые находятся, например, в Казахстане или Грузии. Или в других странах, находящихся на периферии границы с РФ", — сказал источник.
Он подчеркнул, что идея нуждается в дополнительном обсуждении, а также посоветовал называть предлагаемую деятельность не инспекционной, а ознакомительной.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что комиссия парламента по расследованию биолабораторий прорабатывает приглашение в РФ замгоссекретаря США Виктории Нуланд и сына президента США Хантера Байдена для дачи показаний.
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