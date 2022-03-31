Парламент РФ пригласит Нуланд и младшего Байдена по делу о биолабораториях

Комиссия парламента России, ответственная за расследование биологических лабораторий на Украине, прорабатывает приглашение для дачи показаний замгоссекретаря США Виктории Нуланд и сына президента Америки Хантера Байдена. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Председателем Государственной думы давалось поручение о том, чтобы в числе первоочередных рассмотреть вопрос о возможности приглашения для дачи пояснений официальных лиц Соединённых Штатов по той публичной информации, которая сообщалась зарубежными источниками", — подчеркнула Яровая, говоря о деталях дела.

Ранее стало известно о биолабораториях на Украине, которые оплачивались из кошелька Хантера Байдена через подставные компании.