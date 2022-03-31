Латвия запретила первичную выдачу ВНЖ россиянам и белорусам

30 марта Парламентской комиссией Латвии была одобрена остановка первичной выдачи временных видов на жительство в стране для россиян и белорусов.

Министерством внутренних дел Латвии было решено приостановить выдачу первичных ВНЖ выходцам из России и Белоруссии до 30 июня 2023 года, пишет argumenti. ru.

Исключение сделают лишь для тех граждан, которые успели подать документы на получение вида на жительство до того момента, как одобренные поправки вступят в законную силу.

Парламентской комиссией было оговорено ещё одно исключение, касающееся граждан других стран, бизнес которых был перенесён из России или Белоруссии в Латвию — в этом случае вид на жительство для работы может быть дан на срок не более одного года.