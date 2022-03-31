Украина попросила Польшу и страны Балтии закрыть границы с РФ и Белоруссией

Киев обратился к властям Польши, Латвии, Литвы и Эстонии с просьбой о закрытии границ с РФ и Белоруссией. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Мы проводим переговоры с Министерством инфраструктуры Польши, с правительством Польши с целью полностью закрыть границы… Границы между Польшей и Белоруссией", — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Дещицы, возможность закрытия границ с РФ и Белоруссией обсуждаются также с Латвией, Литвой и Эстонией. Посол сообщил, что переговоры по этому вопросу ведут со странами Балтии и Украина, и Польша.

"Наши польские партнеры ведут переговоры с соседями, с Литвой, Латвией и Эстонией, и мы также обратились к этим странам, чтобы одновременно эти страны закрыли свои границы для Белоруссии и России", — заявил Дещица.

По его словам, в Киеве надеются, что закрытие границ Польшей и странами Балтии позволит заблокировать поставки в РФ.

Ранее министерство инфраструктуры Украины заявило о направлении в Еврокомиссию письма с предложением полностью заблокировать транспортное сообщение ЕС с Россией и Белоруссией.