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Автор Екатерина Широкова

В США заявили, что Россия бряцает ядерным оружием: "Не к добру"

Мир

Москва нарушила обязательства и усилила ядерную напряжённость на фоне ситуации вокруг Украины, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности США Бонни Дженкинс.

В США заявили, что Россия бряцает ядерным оружием: "Не к добру"

Как пояснила Дженкинс, в США расценивают "поведение Кремля", как "бряцанье" ядерным оружием и готовы помочь союзникам ослабить зависимость от России в отношении атомного топлива и технологий.

"У нас есть обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия, и угрозы государствам, не обладающим ядерным оружием, — это не то, что должно делать государство, обладающее ядерным оружием", — цитирует Дженкинс Вloomberg. — Это бряцание оружием, безусловно, не к добру".

Речь идёт о заявлении президента России Владимира Путина о том, что ядерные силы необходимо перевести на "особый режим боевого дежурства". По словам Дженкинс, для такого шага не было оснований, потому что "угроз в адрес России не было".

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша ядерное оружие владимир путин
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