Односторонние санкции, которые вводят США и страны Запада, наносят непоправимый ущерб глобальным рынкам и экономике, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.
По мнению зампостпреда, это только начало и последующие "неизбирательные" ограничения создадут множество гуманитарных проблем для всех.
"Широкие неизбирательные санкции нанесли удар по глобальным финансовым рынкам, рынкам энергоресурсов, продовольствия и продолжат наносить ущерб жизни общества, вызывая новые гуманитарные проблемы", — пояснил в своём выступлении Дай Бин.
Бин подчеркнул, что санкции повлияют на:
"Мы призываем к увеличению международной координации для стабилизации поставок продуктов и цен на еду, воздерживаться от неоправданных ограничений на экспорт, сохранению стабильной работы рынков", — резюмировал зампостпреда.
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