Китай выступил против антироссийских санкций: возникают гуманитарные проблемы

Односторонние санкции, которые вводят США и страны Запада, наносят непоправимый ущерб глобальным рынкам и экономике, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.

По мнению зампостпреда, это только начало и последующие "неизбирательные" ограничения создадут множество гуманитарных проблем для всех.

"Широкие неизбирательные санкции нанесли удар по глобальным финансовым рынкам, рынкам энергоресурсов, продовольствия и продолжат наносить ущерб жизни общества, вызывая новые гуманитарные проблемы", — пояснил в своём выступлении Дай Бин.

Бин подчеркнул, что санкции повлияют на:

логистические торговые цепочки,

доставку продовольствия,

повышение цен.

"Мы призываем к увеличению международной координации для стабилизации поставок продуктов и цен на еду, воздерживаться от неоправданных ограничений на экспорт, сохранению стабильной работы рынков", — резюмировал зампостпреда.