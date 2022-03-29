МИД заявил о массированной кибероперации против РФ

Массированная кибероперация проводится против РФ после начала спецоперации на Украине, заявил российский МИД.

"На фоне специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно сведениям МИД, практически каждый день российские госучреждения, СМИ и системы жизнеобеспечения становятся объектами кибератак, количество которых достигает сотен тысяч за сутки. Кроме того, при помощи киберсредств похищаются личные данные россиян и распространяются фейки.

В министерстве заявили, что размах кибератак указывает на то, что в них участвуют не только подготовленные Западом информационно-технические спецподразделения, но и отдельные хакеры в качестве "кибернаёмников".

"По сути, против нас ведёт войну армия кибернаёмников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом", — подчёркивается в сообщении.

По информации МИД, российским специалистам удаётся эффективно противостоять кибератакам. В министерстве подчеркнули, что эти атаки не останутся без ответа.

"Развязанная против России киберагрессия приведёт к тяжёлым последствиям для её зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона", — заявили в ведомстве.