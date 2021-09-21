Москва готова предоставить Берлину данные о кибератаках на ЦИК РФ из ФРГ

Российские власти готовы предоставить Берлину данные о кибератаках на избирательную систему страны с территории ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы готовы предоставить все имеющиеся данные германской стороне, если будет такая заинтересованность. Мне кажется, после озвученных нами данных такая заинтересованность должна появиться", — цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИД отметила, что для решения вопросов, касающихся международной информационной безопасности, существует специальный канал.

"Мы готовы будем ответить на соответствующие запросы германской стороны", — сказала Захарова.

Ранее глава российского Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о массированных кибератаках на сайт ЦИК. По словам руководителя Центральной избирательной комиссии страны, половина атак шла из США, 25% — из ФРГ, 5% — из КНР.

По словам российского посла в США Анатолия Антонова, американская сторона запросила у Москвы дополнительную информацию о кибератаках на избирательную систему России.

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