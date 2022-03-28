Суверенный фонд ОАЭ уходит из России

Халдун Аль-Мубарак - глава суверенного фонда Mubadala, принадлежащего правительству ОАЭ, заявил о сворачивании всех проектов структуры в России. По его словам, "нынешние условия" делают инвестиции в российскую экономику невозможными.

С 2013 года Mubadala сотрудничал с РФПИ и рядом крупных российских компаний, включая Газпром, En+ и Сибур. По всем программам фонд вложил в экономику РФ более двух миллиардов долларов, и планировал вложить ещё шесть. Среди его инвестиций — онлайн-кинотеатр ivi. com, "AliExpress Россия" и многие другие.

ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером России среди арабский стран, общий товарный оборот между двумя странами по итогам прошлого года составил около пяти с половиной миллиардов долларов.