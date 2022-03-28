Очередное видео с издевательствами бандеровцев на Украине над людьми, выложенное в Сеть украинскими военными, потрясло даже немецкое издание Bild, которое традиционно занимает прозападную позицию.

Как прокомментировали видео сами "авторы", на кадрах — допрос пленных российских солдат:

Титр внизу экрана: украинские военные преступления против русских

Военный эксперт немецкого Bild Юлиан Репке в "Твиттере" написал:

"Даже если это не то, о чём мы хотели бы сообщить, об этом всё равно нужно сообщать. Ведь если подтвердится, что это настоящие записи — а на это есть много оснований, — то это военное преступление со стороны украинских войск".