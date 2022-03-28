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Автор Ольга Лебедева

Зверства нацистов на Украине увидели даже "слепые" пропагандисты Bild

Мир

Очередное видео с издевательствами бандеровцев на Украине над людьми, выложенное в Сеть украинскими военными, потрясло даже немецкое издание Bild, которое традиционно занимает прозападную позицию.

Как прокомментировали видео сами "авторы", на кадрах — допрос пленных российских солдат:

связанным мужчинам надевают мешки на голову, простреливают ноги…

скрин видео Bild
Скрин видео Bild

Титр внизу экрана: украинские военные преступления против русских

Военный эксперт немецкого Bild Юлиан Репке в "Твиттере" написал:

"Даже если это не то, о чём мы хотели бы сообщить, об этом всё равно нужно сообщать. Ведь если подтвердится, что это настоящие записи — а на это есть много оснований, — то это военное преступление со стороны украинских войск".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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