Евросовет выступил за диалог с Путиным: "Нравится или нет, он сидит в Кремле"

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что несмотря на "недовольство" некоторых западных лидеров, им необходимо наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Мишеля, "разглагольствования" в данном вопросе не уместны.

Глава Евросовета подчеркнул, что Путина является лидером России независимо от того, "нравится это" или нет.

"Нужно поддерживать диалог с Путиным, потому что, нравится это или нет, сегодня именно он сидит в Кремле", — написал Мишель в своём Twitter-аккаунте.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в конгрессе США остались недовольны высказыванием президента Америки Джо Байдена о том, что Путин "не должен занимать пост" и в России необходима "смена власти".