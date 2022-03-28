Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что несмотря на "недовольство" некоторых западных лидеров, им необходимо наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Мишеля, "разглагольствования" в данном вопросе не уместны.
Глава Евросовета подчеркнул, что Путина является лидером России независимо от того, "нравится это" или нет.
"Нужно поддерживать диалог с Путиным, потому что, нравится это или нет, сегодня именно он сидит в Кремле", — написал Мишель в своём Twitter-аккаунте.
Ранее Pravda. Ru писала о том, что в конгрессе США остались недовольны высказыванием президента Америки Джо Байдена о том, что Путин "не должен занимать пост" и в России необходима "смена власти".
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Страна является "настоящим авианосцем" российской тайной деятельности.
Страна является "настоящим авианосцем" российской тайной деятельности.