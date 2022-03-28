Байден ответил, призывал ли он к смене режима в России

Американский президент Джо Байден сообщил, что не призывал к смене режима в России, когда говорил о том, что президент РФ Владимир Путин не может оставаться у власти после военных действий на Украине, сообщает РИА Новости.

"Нет", — сказал глава государства в ответ на вопрос, призывал ли он к смене режима в России.

США не ставят перед собой цель смены представителей власти в России. Об этом рассказала постпред страны при НАТО Джулианн Смит. По его мнению, позволившим себе такое неоднозначное выражение Байденом двигал человеческий фактор и увиденное им в лагере украинских беженцев в Польше.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также отреагировал на слова американского президента, сообщив, что кто будет руководить Россией, решать будет уж точно не Байден, а сами россияне.

Заявление, о котором идет речь, глава Белого дома сделал во время своего выступления в Варшаве 26 марта. "Ради бога, этот человек не может оставаться у власти", — указал Байден.

Позже в Белом Доме сообщили, что президент США не призывал к смене власти в России.