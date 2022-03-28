В США раскритиковали Байдена за слова про Путина — "Мы так переживали"

Слова президента США Джо Байдена в адрес лидера России Владимира Путина не что иное, как "злая провокация", заявил старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол от штата Техас.

По словам конгрессмена, вместо конструктивной политики, Байден занимается популизмом и провоцирует Москву. Речь идёт о словах лидера нации о том, что Путина "не должен оставаться у власти".

"Эти слова стали весьма провокационным сигналом для Путина. Мы так переживали о том, чтобы его не спровоцировать, что даже не смогли отправить МиГи на Украину. Эти слова, я бы сказал, даже более провокационные, чем отправка МиГов", — заявил политик в эфире CNN.

Как подчеркнул конгрессмен, Байден не должен был произносить подобную речь. Впрочем, ранее Pravda.Ru цитировала заявление президента США о том, что он якобы не говорил подобного в адрес Путина и не призывал к смене власти в России.