Пранкеры заставили главу МВД Британии повторить за ними оскорбительную фразу

Ничего не подозревающая глава МВД Великобритании Прити Пател повторила за известными российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) оскорбительное выражение "Англичанка гадит".

Пранкеры, по традиции представившиеся премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, попросили министра сначала повторить за ними известный лозунг "Слава Украине" для снятия подозрений с её стороны, после чего шутники предложили Пател произнести за ними словосочетание "англичанка гадит", хотя она думала, что говорит "Англия нам помогает", ведь именно так ей объяснили пранкеры.

Прити Пател проговорила за российскими пранкерами всё, о чём они её просили, а в конце беседы с ними министр произнесла слова благодарности "за проделанную работу за независимость Украины", назвав своих собеседников "великими героями" и по-прежнему думая, что разговаривает с Денисом Шмыгалем.

Также в беседе с министром внутренних дел Британии пранкеры затронули тему помощи украинским националистам и неонацистам, которым, по словам Пател, британцы готовы оказать всевозможную поддержку.

Ранее Вован и Лексус уже подшутили над другим британским министром, главой Минобороны Беном Уоллесом, который рассказал им о готовности Великобритании поддержать Киев в разработке им ядерной программы.