EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экономист дал прогноз по курсу рубля после ухода РФ от доллара в расчётах за газ
Сенатор от Крыма Цеков прокомментировал обмен пленными с Украиной
"Страна.ua": Рада призвала не наказывать мирных за стрельбу по русским военным
Россия высылает американских дипломатов
Роскомнадзор блокирует Google News
ВЦИОМ заявил о сплочённости россиян на фоне спецоперации на Украине
Рада поставила знак равенства между нацистской Германией и сегодняшней Украиной
Автор Екатерина Широкова

"Страна.ua": Рада призвала не наказывать мирных за стрельбу по русским военным

Мир

В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает изменения в части Уголовного кодекса. Речь идёт о том, чтобы разрешить мирным жителям безнаказанно стрелять по российским военным.

Согласно документу, насильственные действия против российских военных не будут считаться уголовным преступлением, а наоборот, будут направлены на "отпор и сдерживание вооружённой агрессии Российской Федерации".

"В том числе граждане Украины освобождаются от уголовной ответственности за применение оружия против военных государства-агрессора", — передаёт "Страна.ua" в своём Telegram-канале.

Однако, как отмечает издание, закон не распространяется на применение пыток и "другие нарушения правил ведения войны".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
украина
Популярное
Евросоюз
В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z

В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.

В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Экономика и бизнес
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская Константин Кузнецов Как из Зеленского делают нового Че Гевару Константин Кузнецов Игорь Буккер Глобальное "теневое правительство" оценило эффект антироссийских санкций Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Мэр Мариуполя Бойченко сбежал из города
Ближний Восток
Россия сдала Саудовской Аравии козырную карту в игре против США
Байден мечтает о сохранении гегемонии США при новом миропорядке
Мир. Новости мира
Байден мечтает о сохранении гегемонии США при новом миропорядке
Популярное
Евросоюз
В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z

В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.

В Чехии не знают, как остановить рост влияния Путина и буквы Z
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Экономика и бизнес
Bloomberg: глава ЦБ Эльвира Набиуллина пыталась подать в отставку
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская Константин Кузнецов Как из Зеленского делают нового Че Гевару Константин Кузнецов Игорь Буккер Глобальное "теневое правительство" оценило эффект антироссийских санкций Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Мэр Мариуполя Бойченко сбежал из города
Ближний Восток
Россия сдала Саудовской Аравии козырную карту в игре против США
Байден мечтает о сохранении гегемонии США при новом миропорядке
Мир. Новости мира
Байден мечтает о сохранении гегемонии США при новом миропорядке
Последние материалы
Сенатор от Крыма Цеков прокомментировал обмен пленными с Украиной
"Страна.ua": Рада призвала не наказывать мирных за стрельбу по русским военным
Россия высылает американских дипломатов
Роскомнадзор блокирует Google News
ВЦИОМ заявил о сплочённости россиян на фоне спецоперации на Украине
Рада поставила знак равенства между нацистской Германией и сегодняшней Украиной
Azur Air объявила о полугодовом простое
Очередной автопроизводитель "уезжает" из России после призыва Зеленского
Рогозин объяснил, чем отличаются русские украинцы от "бандеропитеков"
Рубль на орбите: "Роскосмос" отказывается от расчётов в валюте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников