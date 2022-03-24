"Страна.ua": Рада призвала не наказывать мирных за стрельбу по русским военным

В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает изменения в части Уголовного кодекса. Речь идёт о том, чтобы разрешить мирным жителям безнаказанно стрелять по российским военным.

Согласно документу, насильственные действия против российских военных не будут считаться уголовным преступлением, а наоборот, будут направлены на "отпор и сдерживание вооружённой агрессии Российской Федерации".

"В том числе граждане Украины освобождаются от уголовной ответственности за применение оружия против военных государства-агрессора", — передаёт "Страна.ua" в своём Telegram-канале.

Однако, как отмечает издание, закон не распространяется на применение пыток и "другие нарушения правил ведения войны".