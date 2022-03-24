В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает изменения в части Уголовного кодекса. Речь идёт о том, чтобы разрешить мирным жителям безнаказанно стрелять по российским военным.
Согласно документу, насильственные действия против российских военных не будут считаться уголовным преступлением, а наоборот, будут направлены на "отпор и сдерживание вооружённой агрессии Российской Федерации".
"В том числе граждане Украины освобождаются от уголовной ответственности за применение оружия против военных государства-агрессора", — передаёт "Страна.ua" в своём Telegram-канале.
Однако, как отмечает издание, закон не распространяется на применение пыток и "другие нарушения правил ведения войны".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.