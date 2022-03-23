Рада поставила знак равенства между нацистской Германией и сегодняшней Украиной

Верховная Рада Украины приравняла Незалежную к нацистской Германии времён Третьего рейха.

Обратившись в очередной раз к Западу с призывом ввести "бесполетную зону” над страной, парламентарии сравнили разрушения, понесенные его городами, с разрушениями, понесенными нацистской Германией во время бомбардировок союзников.

На изображении, опубликованном в официальном Twitter Рады, изображено разбомбленное в 1943 году здание в Гамбурге и пострадавший в 2022 году дом в Харькове.

Текст над изображением гласит "Когда небо открыто”, а сообщение на английском языке требует, чтобы Запад "#Закрыл небо над Украиной”.

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Напомним, "закрытое небо” над Украиной, как того требует Киев от НАТО, означало бы, что альянс возьмет на себя обязательство сбивать российские самолеты над территорией страны, что приведет его к открытой войне с Россией. Или, по словам президента США Джо Байдена, к "третьей мировой войне".

Странная странность

Изображение, опубликованное Верховной Радой, призывает тех же союзников, которые бомбили Гамбург в 1943 году, сражаться сегодня от имени Украины. В Раде не объяснили, почему решили сравнить Харьков с Гамбургом, особенно учитывая тот факт, что сам этот украинский город был разбомблен Вермахтом во время Второй мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил украинское правительство в том, что оно питает симпатии к нацистской Германии, и объявляя о начале спецоперации, заявил, что одна из её целей — "денацификация” страны.

К слову, власти Украины уже неоднократно "проговаривались" о своей истинной политической платформе. Так, например, президент Зеленский, выступая перед парламентом страны, порассуждал о Холокосте.