Верховная Рада Украины приравняла Незалежную к нацистской Германии времён Третьего рейха.
Обратившись в очередной раз к Западу с призывом ввести "бесполетную зону” над страной, парламентарии сравнили разрушения, понесенные его городами, с разрушениями, понесенными нацистской Германией во время бомбардировок союзников.
На изображении, опубликованном в официальном Twitter Рады, изображено разбомбленное в 1943 году здание в Гамбурге и пострадавший в 2022 году дом в Харькове.
Текст над изображением гласит "Когда небо открыто”, а сообщение на английском языке требует, чтобы Запад "#Закрыл небо над Украиной”.
Напомним, "закрытое небо” над Украиной, как того требует Киев от НАТО, означало бы, что альянс возьмет на себя обязательство сбивать российские самолеты над территорией страны, что приведет его к открытой войне с Россией. Или, по словам президента США Джо Байдена, к "третьей мировой войне".
Изображение, опубликованное Верховной Радой, призывает тех же союзников, которые бомбили Гамбург в 1943 году, сражаться сегодня от имени Украины. В Раде не объяснили, почему решили сравнить Харьков с Гамбургом, особенно учитывая тот факт, что сам этот украинский город был разбомблен Вермахтом во время Второй мировой войны.
Ранее президент России Владимир Путин обвинил украинское правительство в том, что оно питает симпатии к нацистской Германии, и объявляя о начале спецоперации, заявил, что одна из её целей — "денацификация” страны.
К слову, власти Украины уже неоднократно "проговаривались" о своей истинной политической платформе. Так, например, президент Зеленский, выступая перед парламентом страны, порассуждал о Холокосте.
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