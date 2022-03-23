Одна из самых заметных фигур в политическом бомонде США, — бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт скончалась в возрасте 84 лет.
Напомним, что Мадлен Олбрайт занимала посты постоянного представителя США при ООН с 1993 по 1997 годы, госсекретарем США она проработала с 1997 по 2001 год. Политик была символом интервенционализма США и автором войны НАТО против Югославии в 1999 году. В администрации Билла Клинтона она была довольно знаковой фигурой, пишет Telegram-канал "Пинта разума".
Уроженка Праги известна своими словами о том, что принадлежность Сибири только России — вопиющая несправедливость. При этом гибель полумиллиона детей в Ираке она как-то посчитала маленькими издержками большой геополитики.
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Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.