Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась на 85-м году жизни

Одна из самых заметных фигур в политическом бомонде США, — бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт скончалась в возрасте 84 лет.

Напомним, что Мадлен Олбрайт занимала посты постоянного представителя США при ООН с 1993 по 1997 годы, госсекретарем США она проработала с 1997 по 2001 год. Политик была символом интервенционализма США и автором войны НАТО против Югославии в 1999 году. В администрации Билла Клинтона она была довольно знаковой фигурой, пишет Telegram-канал "Пинта разума".

Уроженка Праги известна своими словами о том, что принадлежность Сибири только России — вопиющая несправедливость. При этом гибель полумиллиона детей в Ираке она как-то посчитала маленькими издержками большой геополитики.