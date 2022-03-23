Стоит ли России покинуть "Большую двадцатку", объяснил политолог

Политолог Сергей Михеев сообщил, что хотя Вашингтон стремится полностью изолировать Москву от всех международных организаций, американские власти не смогут исключить Россию из "Большой двадцатки". Для этого необходимо согласие всех стран-участниц, добавил специалист.

"В принципе, G20 — это, в общем-то, неформальный клуб, это вообще не является организацией. Поэтому участие там или неучастие ничего, кроме репутационных рисков, не несёт", — сказал эксперт.

Также он подчеркнул, что у Штатов нет права лишать данного статуса какую-либо страну. Ещё, по мнению политолога, многие государства не согласятся с исключением России из группы G20.

Вместе с этим Михеев в беседе с Телеканалом "360" допустил отказ властей РФ от членства в "Большой двадцатке". Однако этого делать не стоит, поскольку в группе находятся и дружественные Москве страны, сказал специалист. В качестве примера эксперт привёл Индию и Китай.

В Китае осудили идею Запада исключить Россию из G20. Как отметил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, США и Европа не имеют права запускать подобную процедуру.