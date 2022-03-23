Политолог Сергей Михеев сообщил, что хотя Вашингтон стремится полностью изолировать Москву от всех международных организаций, американские власти не смогут исключить Россию из "Большой двадцатки". Для этого необходимо согласие всех стран-участниц, добавил специалист.
"В принципе, G20 — это, в общем-то, неформальный клуб, это вообще не является организацией. Поэтому участие там или неучастие ничего, кроме репутационных рисков, не несёт", — сказал эксперт.
Также он подчеркнул, что у Штатов нет права лишать данного статуса какую-либо страну. Ещё, по мнению политолога, многие государства не согласятся с исключением России из группы G20.
Вместе с этим Михеев в беседе с Телеканалом "360" допустил отказ властей РФ от членства в "Большой двадцатке". Однако этого делать не стоит, поскольку в группе находятся и дружественные Москве страны, сказал специалист. В качестве примера эксперт привёл Индию и Китай.
В Китае осудили идею Запада исключить Россию из G20. Как отметил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, США и Европа не имеют права запускать подобную процедуру.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.