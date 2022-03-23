Китай ответил на идею исключить РФ из G20: "Не имеете права"

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь раскритиковал предложение Запада исключить Россию из G20. Как подчеркнули в Пекине, никто из государств-членов этой группы не может остановить участие какой-либо страны.

"Россия является важным участником. Ни один из участников не имеет права лишать других этого статуса", — отметил Ван Вэньбинь в ходе регулярного брифинга.

По словам дипломата, G20 можно назвать важной платформой для международного сотрудничества в области экономики. Эта сфера в данный момент восстанавливается после пандемии коронавируса, напомнил политик. Также он указал на ответственность стран-участниц организации за стабилизацию экономики.

Ранее польский министр развития и технологий страны Петр Новак призвал исключить Россию из G20 и Совета по финансовой стабильности. По словам политика, место Москвы на международном форуме должна занять Варшава.