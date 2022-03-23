В Афганистане ученицам запретили ходить в школу после шестого класса

Минобразования Афганистана, господство над которым установили боевики экстремистской организации "Талибан"*, запретило школьницам из среднего звена и старших классов ходить в учебные заведения. Причиной такого решения властей послужила форма.

По информации телеканала Ariana News, школьная форма девочек противоречит мусульманским правилам и обычаям. Если граждане создадут новую одежду, соответствующую нормам шариата, талибы* позволят афганкам учиться не только до шестого класса.

Ранее в Афганистане ввели запрет на просмотр иностранных фильмов и сериалов. При этом пока в республике нет отечественных киностудий.

* запрещённая в России террористическая организация