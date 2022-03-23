Минобразования Афганистана, господство над которым установили боевики экстремистской организации "Талибан"*, запретило школьницам из среднего звена и старших классов ходить в учебные заведения. Причиной такого решения властей послужила форма.
По информации телеканала Ariana News, школьная форма девочек противоречит мусульманским правилам и обычаям. Если граждане создадут новую одежду, соответствующую нормам шариата, талибы* позволят афганкам учиться не только до шестого класса.
Ранее в Афганистане ввели запрет на просмотр иностранных фильмов и сериалов. При этом пока в республике нет отечественных киностудий.
* запрещённая в России террористическая организация
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Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.