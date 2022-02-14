Новое правительство Афганистана намерено направить на приграничные территории с Узбекистаном и Таджикистаном "10-тысячную армию". Как сообщил начальник генштаба вооружённых сил талибов* Кари Фасихуддин Фитрат, армия вооружена по последнему "слову техники".
Фитрат подчеркнул, что талибы* придут на приграничные территории с техникой НАТО и США.
"10-тысячная мощная армия, вооружённая самой современной техникой системы НАТО и США, дислоцированная в северных и северо-восточных провинциях страны, примет меры против любого вооружённого действия", — цитирует заявление начальника генштаба "Интерфакс".
Кроме того, Фитрат уточнил, что на границу в ближайшие дни планируют направить боевые самолёты, чтобы "отразить" любое вооружённое наступление".
Со стороны Узбекистана приграничная "точка соприкосновения" с Афганистаном одна — провинция Балх. А вот с Таджикистаном три:
* запрещённая в РФ террористическая организация
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