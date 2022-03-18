"Талибан"* запретил показ иностранных фильмов в стране: "Выключайте телевизор"

Новое радикальное правительство Афганистана запретило показ иностранных сериалов и фильмов на территории страны. По сообщению представителей движения "Талибан"*, нарушителей ждёт наказание.

Такое решение представители нового правительства озвучили на встрече культурной комиссии "Талибана"* с представителями министерства запрещения и афганских вещателей. Как заявили в радикальном движении, это означает, что возможно прекратится телевизионные показы в целом.

"В Афганистане нет киноиндустрии, и нет ни одного сериала или фильма, который мог бы заменить иностранные. Это ограничение означает, что нужно выключить телевизоры", — цитирует участника встречи РИА Новости.

Останутся ли на телеканалах новости и передачи, талибы* не сообщили.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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