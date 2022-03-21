В Росгвардии заявили о пресечении готовившейся диверсии в Бердянске

Сотрудники Росгвардии пресекли подготовку диверсии в Бердянске.

Как сообщили ТАСС в Росгвардии, бойцы ведомства в ходе патрулирования Бердянска задержали украинца, который нарушил комендантский час.

"В ходе опроса было установлено, что задержанный является завербованным агентом СБУ и готовил диверсию на территории города", — сообщили в ведомстве.

Как выяснили росгвардейцы, мужчине было поручено подготовить покушение на депутата Верховной рады Украины Александра Пономарёва. Сообщается, что задержанный показал схрон, в котором он прятал снайперскую винтовку, а также гранаты и средства связи.

Ранее Росгвардия сообщила, что её бойцам удалось отразить нападение украинских националистических подразделений на Каховскую ГЭС.

"Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС РФ успешно отразили нападение неонацистов, пытавшихся отбить станцию, и не допустили потерь личного состава", — заявили в ведомстве.

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