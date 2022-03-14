Бастрыкин поручил расследовать диверсию на коксохимическом заводе под Донецком

Расследованием обстоятельств диверсии на Авдеевском коксохимическом комбинате под Донецком займутся сотрудники СКР. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому", — говорится в сообщении СКР.

Согласно сведениям ведомства, в результате совершённой украинскими националистами диверсии на Авдеевском коксохимическом комбинате начался пожар. Наблюдается распространение токсичного дыма на расположенные в окрестностях предприятия населённые пункты.

"При этом украинские силовики заблокировали подъезды экстренных служб на место, из-за чего тушение пожара стало невозможным. Сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг", — отмечается в сообщении СКР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин, комментируя произошедшее в Авдеевке, предупредил, что диверсия на коксохимическом комбинате может обернуться катастрофой.

"Что касается последствий, то они могут быть действительно страшными, на уровне катастрофы. Имеется в виду — последствия могут быть крайне страшными, если вовремя не удастся блокировать преступные действия противника", — заявил руководитель республики.

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