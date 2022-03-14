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Украинские боевики устроили диверсию на химкомбинате под Донецком

Мир

Отступающие боевики нацбатальонов Украины устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате под Донецком, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России.

Украинские боевики устроили диверсию на химкомбинате под Донецком

"Тринадцатого марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области", — сообщил собеседник агентства.

В результате атаки на предприятии возник пожар. В настоящее время едкий токсичный дым распространяется на близлежащие населённые пункты.

Отмечается, что потушить пожар не представляется возможным, так как продолжаются боевые действия.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Украинцам, попросив их "не реагировать на призывы националистов" и не записываться в добровольцы. Политик показал документ с ФИО, паспортными данными и адресами.

Утверждается, что речь идет о добровольцах Житомирской области, а список создан "одной из подобных националистических военных администраций".

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