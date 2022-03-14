Отступающие боевики нацбатальонов Украины устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате под Донецком, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России.
"Тринадцатого марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области", — сообщил собеседник агентства.
В результате атаки на предприятии возник пожар. В настоящее время едкий токсичный дым распространяется на близлежащие населённые пункты.
Отмечается, что потушить пожар не представляется возможным, так как продолжаются боевые действия.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Украинцам, попросив их "не реагировать на призывы националистов" и не записываться в добровольцы. Политик показал документ с ФИО, паспортными данными и адресами.
Утверждается, что речь идет о добровольцах Житомирской области, а список создан "одной из подобных националистических военных администраций".
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.