Вашингтон испугался сближения Илона Маска с Китаем

Чиновники и парламентарии в Вашингтоне обеспокоены укреплением финансовых связей американского миллиардера Илона Маска с Китаем, сообщает газета Wall Street Journal.

В США боятся, что может произойти утечка секретной информации, которой владеет принадлежащая Маску компания Space Exploration Technologies Corp., и попасть в руки Китая.

Также некоторые американские парламентарии обеспокоены "размытыми границами" между компаниями SpaceX и Tesla, которыми владеет миллиардер. Законодатели опасаются, что секреты ракетостроительства могут попасть к автопроизводителю, а оттуда — к китайцам, поскольку Tesla широко представлена на рынке Китая.

Член комитета палаты представителей США по разведке Крис Стюарт хочет провести конфиденциальные брифинги с с участием представителей Национального управления военно-космической разведки США (NRO), чтобы определить, контактирует ли правительство Китая со SpaceX и инвестировали ли связанные с КНР компании в SpaceX.

Ранее Илон Маск отказался блокировать российские средства массовой информации в системе спутниковой связи Starlink, за что удостоился похвалы от главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал американского предпринимателя "человеком с непоколебимой волей".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен