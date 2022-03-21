EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Вашингтон испугался сближения Илона Маска с Китаем

Мир

Чиновники и парламентарии в Вашингтоне обеспокоены укреплением финансовых связей американского миллиардера Илона Маска с Китаем, сообщает газета Wall Street Journal.

Вашингтон испугался сближения Илона Маска с Китаем

В США боятся, что может произойти утечка секретной информации, которой владеет принадлежащая Маску компания Space Exploration Technologies Corp., и попасть в руки Китая.

Также некоторые американские парламентарии обеспокоены "размытыми границами" между компаниями SpaceX и Tesla, которыми владеет миллиардер. Законодатели опасаются, что секреты ракетостроительства могут попасть к автопроизводителю, а оттуда — к китайцам, поскольку Tesla широко представлена на рынке Китая.

Член комитета палаты представителей США по разведке Крис Стюарт хочет провести конфиденциальные брифинги с с участием представителей Национального управления военно-космической разведки США (NRO), чтобы определить, контактирует ли правительство Китая со SpaceX и инвестировали ли связанные с КНР компании в SpaceX.

Ранее Илон Маск отказался блокировать российские средства массовой информации в системе спутниковой связи Starlink, за что удостоился похвалы от главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал американского предпринимателя "человеком с непоколебимой волей".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

ИЛОН МАСК - ВСЕ ВОЗМОЖНО! - Сильная речь
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай илон маск рамзан кадыров
Sberbank
Новости
Украинский врач, призывавший кастрировать пленных россиян, принёс извинения
Мужчину, плюнувшего в плакат с буквой Z, оштрафовали на 30 тысяч рублей
Кадыров: жители Мариуполя покидают опасные зоны города
Эксперт по недвижимости предсказал отток из Москвы приезжих
В Росгвардии заявили о пресечении готовившейся диверсии в Бердянске
Володин обрушился на Байдена из-за финансирования "Азова"*
Вашингтон испугался сближения Илона Маска с Китаем
В московских школах пройдут интенсивы по основам предпринимательства
Россиянам рассказали, ожидается ли дефицит молока в магазинах страны
В Москве увековечат память легендарного директора ГМИИ им. А.С. Пушкина
Популярное
Мир. Новости мира
У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене

Об этом говорят переговоры по вопросу продажи нефти в Китай за юани.

У Саудовской Аравии отсутствует доверие к США при Байдене
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
Турция может передать Украине российские С-400
Мир. Новости мира
NYT: Байден вынужден принимать "мучительные" решения по Украине
Политика. Новости и аналитика
Путин восстановит Украину на деньги местных олигархов
Ирина Шлионская Исследователи будут учиться предсказывать сложные землетрясения Ирина Шлионская Любовь Степушова Глупые правители Европы доведут свои страны до банкротства Любовь Степушова Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Опубликовано "пророчество" Жириновского о тайной цели НАТО
Политика. Новости и аналитика
"Не слушали Жириновского? А зря": Монтян напомнила пророчество лидера ЛДПР
В Германии призвали бороться с Путиным с помощью мяса
Мир. Новости мира
В Германии призвали бороться с Путиным с помощью мяса
Последние материалы
Володин обрушился на Байдена из-за финансирования "Азова"*
Подбивая баланс: насколько Россия зависит от торговли с недружественными странами
Вашингтон испугался сближения Илона Маска с Китаем
В московских школах пройдут интенсивы по основам предпринимательства
Россиянам рассказали, ожидается ли дефицит молока в магазинах страны
В Москве увековечат память легендарного директора ГМИИ им. А.С. Пушкина
Исследователи будут учиться предсказывать сложные землетрясения
В Германии заявили, что не могут отказаться от российской нефти
В Подмосковье мужчина облил кислотой двоих взрослых и школьника
В каком случае армия Белоруссии перейдёт границу с Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников