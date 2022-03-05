Маск отказался блокировать российские СМИ по приказу политиков

Крупнейший американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что не станет ограничивать доступ к российским изданиям в системе спутниковой связи Starlink. По словам предпринимателя, власти некоторых стран потребовали ввести этот запрет.

"Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета", — заявил изобретатель в своём Twitter-аккаунте.

Ранее в Евросоюзе запретили вещание телеканала RT и других подобных СМИ. Как подчеркнули западные лидеры в объявлении на сайте законов ЕС, блокировку могут снять, когда Россия закончит военную спецоперацию по принуждению к миру в ЛДНР и на Украине.

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