Нобелевский комитет оценил идею о выдвижении Зеленского на "премию мира"

Глава Норвежского Нобелевского института Олав Ньёльстад прокомментировал идею о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира.

По его словам, Нобелевский комитет не может продлить крайний срок для выдвижения кандидатур, назначенный на 31 марта, передаёт РИА Новости.

"Однако члены комитета имеют право выдвигать свои собственные кандидатуры вплоть до первого официального заседания", — пояснил он.

Ньёльстад добавил, что Норвежский Нобелевский комитет ещё не получил письмо от европейских политиков с просьбой по Зеленскому. Он также подчеркнул: официальное заседание комитета уже прошло 28 февраля.

Ранее группа европейских политиков выдвинула кандидатуру президента Украины на Нобелевскую премию мира в свете "исторических и беспрецедентных событий". Кроме того, они потребовали продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта 2022 года.

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