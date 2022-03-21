Политолог Воскресенский: Зеленский и его антиукраинский режим идут на дно

Белорусский политолог Юрий Воскресенский убеждён в том, что президент Украины Владимир Зеленский и его антиукраинский режим уже "идут на дно".

По его словам, европейские политики скоро осознают реальное положение дел на Украине и начнут "открывать глаза".

"Зеленский и его компрадорский антинародный, антиукраинский режим идут на дно", — подчеркнул эксперт в эфире канала "Россия 24".

Он также добавил, что новая информация о деятельности националистических батальонов в заблокированных городах полностью разрушит имидж Зеленского в Европе.

Ранее группа европейских политиков выдвинула кандидатуру президента Украины на Нобелевскую премию мира в свете "исторических и беспрецедентных событий". Они также потребовали продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта 2022 года, чтобы у Зеленского был шанс на получение награды.

С 24 февраля ВС РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В понедельник, 21 марта, Минобороны опубликовало кадры вытеснения ВСУ и нацбатов из пригорода Киева.

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