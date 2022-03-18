Президента Украины Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

Европейские политики выдвинули кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира в свете "исторических и беспрецедентных событий".

Как сообщается на официальном сайте комитета премии, государственные деятели из Европы попросили продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта 2022 года, чтобы у Зеленского был шанс на получение награды.

"Хотя мы понимаем, что это нарушение процедуры, мы считаем, что это нарушение оправдано нынешней беспрецедентной ситуацией", — отмечается в обращении политиков.

Они также добавили, что поражены "непокорностью демократически избранного" главы Украины Зеленского, который "со слезами на глазах прощается с семьёй, чтобы остаться с народом". По их словам, люди по всему миру сейчас становятся свидетелями мужества украинцев.

Ранее Зеленский выступил перед Конгрессом США. Он призвал как можно скорее предоставить Киеву системы противоракетной обороны, а также установить бесполётную зону над государством.

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