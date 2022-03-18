Европейские политики выдвинули кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира в свете "исторических и беспрецедентных событий".
Как сообщается на официальном сайте комитета премии, государственные деятели из Европы попросили продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта 2022 года, чтобы у Зеленского был шанс на получение награды.
"Хотя мы понимаем, что это нарушение процедуры, мы считаем, что это нарушение оправдано нынешней беспрецедентной ситуацией", — отмечается в обращении политиков.
Они также добавили, что поражены "непокорностью демократически избранного" главы Украины Зеленского, который "со слезами на глазах прощается с семьёй, чтобы остаться с народом". По их словам, люди по всему миру сейчас становятся свидетелями мужества украинцев.
Ранее Зеленский выступил перед Конгрессом США. Он призвал как можно скорее предоставить Киеву системы противоракетной обороны, а также установить бесполётную зону над государством.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на предположение о том, что он станет следующим главой Центробанка после Эльвиры Набиуллиной.