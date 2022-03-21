Из-за санкций против РФ в Британии может исчезнуть главное национальное блюдо

Вследствие событий на Украине и санкций против РФ Великобритания может лишиться одного из блюд своей национальной кухни, давно ставшего гастрономическим символом страны — fish & chips (картофеля и рыбы, жаренных во фритюре).

По словам главы Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крука, которого цитирует британское издание Daily Mail, на фоне антироссийских санкций ожидаются серьёзные проблемы с поставками рыбы и подсолнечного масла, которые в основном импортировались в страну из России и Украины.

"От 30 до 40 процентов рыбы, продаваемой в таких кафе, поступает из России. Если мы не договоримся, возникнут большие проблемы, потому что плана "Б" просто нет", — объяснил Крук.

По этой причине специалист считает, что как минимум половина кафе и ресторанов, где подают fish & chips, могут просто закрыться.

Крук пояснил, что люди, уже измученные пандемией коронавируса, просто не вынесут нового кризиса, теперь уже связанного с Россией и Украиной.

"Это блюдо всегда считалось дешёвой едой. Некоторые магазины полагались на огромные порции, чтобы получить прибыль, но они больше не могут этого делать, так как стоимость порции будет непомерно высока", — заключил эксперт.

После начала спецоперации России на Украине западные страны вводят против РФ многочисленные санкции, в числе прочего приостанавливая с ней торговые отношения и закрывая свои представительства на территории страны.

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