МИД: Россию вынуждают пойти на ответные меры против санкций Запада

Директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заверил, что Россия готовит свой ответ на глобальные антироссийские санкции.

Парамонов назвал ограничительные меры со стороны Запада против России нелегитимными с точки зрения международного права.

Дипломат отметил, что Россию, находящуюся под давлением, вынуждают пойти на ответные меры.

"Санкции не наш выбор. Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России "тотальную финансовую и экономическую войну", нашла последователей в Италии и вызвала череду соответствующих необратимых последствий", — цитирует слова Парамонова РИА Новости.

США и страны ЕС ввели против России беспрецедентные санкции в ответ на начало спецоперации на Украине. Многие иностранные фирмы спешно покинули российский рынок. Россию отключили от международной банковской системы SWIFT. В страну перестали поставлять многие импортные товары, в том числе и технику и лекарственные препараты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что руководство страны заранее подготовились к реакции Запада поэтому экономика страны находится в безопасности.

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