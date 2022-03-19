EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

МИД: Россию вынуждают пойти на ответные меры против санкций Запада

Экономика

Директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заверил, что Россия готовит свой ответ на глобальные антироссийские санкции.

МИД: Россию вынуждают пойти на ответные меры против санкций Запада

Парамонов назвал ограничительные меры со стороны Запада против России нелегитимными с точки зрения международного права.

Дипломат отметил, что Россию, находящуюся под давлением, вынуждают пойти на ответные меры.

"Санкции не наш выбор. Не хотели бы, чтобы логика высказываний министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который объявил России "тотальную финансовую и экономическую войну", нашла последователей в Италии и вызвала череду соответствующих необратимых последствий", — цитирует слова Парамонова РИА Новости.

США и страны ЕС ввели против России беспрецедентные санкции в ответ на начало спецоперации на Украине. Многие иностранные фирмы спешно покинули российский рынок. Россию отключили от международной банковской системы SWIFT. В страну перестали поставлять многие импортные товары, в том числе и технику и лекарственные препараты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что руководство страны заранее подготовились к реакции Запада поэтому экономика страны находится в безопасности.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

«Рвать так рвать»: Что ждет Европу без российских энергоносителей
Автор: Елена Былкина
Темы дмитрий песков
Sberbank
Новости
В московских парках открываются весенние фотовыставки
Лукашенко дал совет Украине, как достойно выйти из создавшегося положения
США могут лишить Россию GPS-навигации
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ гиперзвуковыми ракетами
Один звонок Зеленскому из США может остановить бои на Украине, заявил Лукашенко
МИД: Россию вынуждают пойти на ответные меры против санкций Запада
Редактор Первого канал Овсянникова пожаловалась, что семья её не поддержала
Пугачёву и Галкина с детьми увидели на прогулке за границей
Ольга Бузова пожаловалась на потерю "огромной суммы"
Терапевт рассказала, какие народные средства помогут при простуде
Популярное
Мир. Новости мира
Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО

Американская журналистка заявила, что новости о нынешнем украинском конфликте "полны дезинформации" и о том, что НАТО финансирует "Азов"*.

Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО
Президента Украины Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
Мир. Новости мира
Президента Украины Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
Политика. Новости и аналитика
В Одессе российские летчики нарисовали в небе символ для нацбатов
Политика. Новости и аналитика
Россия прямо пригрозила поставить США на место
Ирина Шлионская Катастрофы приводят к быстрому старению Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова Усам Оздемиров Дефолт России не грозит, но и больших перемен ждать не стоит Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Почему Путин решил оставить Набиуллину на посту главы ЦБ
Политика. Новости и аналитика
Военкор из США Логан: американцам врут о националистах на Украине
Почему выступление Путина на концерте в Лужниках прервали — ответил Соловьёв
Общество
Почему выступление Путина на концерте в Лужниках прервали — ответил Соловьёв
Последние материалы
В московских парках открываются весенние фотовыставки
Лукашенко дал совет Украине, как достойно выйти из создавшегося положения
США могут лишить Россию GPS-навигации
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ гиперзвуковыми ракетами
Один звонок Зеленскому из США может остановить бои на Украине, заявил Лукашенко
МИД: Россию вынуждают пойти на ответные меры против санкций Запада
Редактор Первого канал Овсянникова пожаловалась, что семья её не поддержала
Пугачёву и Галкина с детьми увидели на прогулке за границей
Ольга Бузова пожаловалась на потерю "огромной суммы"
Учёные из США раскрыли, на сколько сбиваются биологические часы у кофеманов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников