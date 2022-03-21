ДНР: корреспонденты из Китая пострадали при обстреле в Мариуполе

Двое корреспондентов из КНР пострадали в результате обстрела в Мариуполе. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

"Во время исполнения своих служебных обязанностей в н. п. Мариуполь, пострадали два журналиста из Китайской Народной Республики",- говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В представительстве уточнили, что пострадавшие журналисты — мужчины 1962 и 1970 года рождения.

Сообщается, что за прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ погибли двое мирных жителей ДНР. Пострадали 28 человек, в том числе 19 жителей ранее освобождённых войсками ДНР территорий.

Зафиксировано 26 обстрелов территории ДНР украинскими военными. Огонь вёлся из РСЗО, артиллерийских орудий, гранатомётов и миномётов.

Под обстрелами оказались населённые пункты Александровка, Горловка, Донецк, Железная Балка, Зайцево, Красный Партизан, Лозовое, Луганское, Михайловка и Ясиноватая. При этом получили повреждения 33 дома и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен