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Автор Игорь Рябов

Франция заморозила активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро

Мир

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж заморозил активы российского Центробанка на сумму 22 миллиарда евро.

Франция заморозила активы Центробанка РФ на сумму 22 миллиарда евро

Помимо этого, Франция заморозила активы на счетах частных российских лиц во французских банках на сумму 150 миллионов евро.

Также Франция заморозила недвижимость, принадлежащую гражданам РФ, на сумму 500 миллионов евро — это около 30 домов и квартир.

Ранее Запад заморозил активы Банка России в размере 300 миллиардов долларов в ответ на спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине. По словам советника украинского президента по экономическим вопросам Олега Устенко, замороженные средства Центробанка РФ могут быть переданы Киеву.

Также страны Запада создали "многостороннюю целевую группу для выявления активов российских олигархов" по всему миру. Президент США Джо Байден пообещал объединить усилия с европейскими союзниками, чтобы найти "яхты, роскошные квартиры, частные самолёты" и "капиталы, нажитые неправедным путём".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша франция джо байден брюно ле мэр
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