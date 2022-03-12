Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что для страны были зарезервированы 300 млрд долларов, которые хранятся в иностранных финансовых институтах.
"Уже зарезервированы для Украины те средства, которые были заморожены от Центрального банка Российской Федерации… Это более 300 млрд долларов", — цитирует Устенко РИА "Новости".
Ранее глава Белого дома Джозеф Байден остановил продажу, экспорт, реэкспорт или иные поставки в Россию долларовых банкнот.
27 февраля Запад решил заморозить активы Центробанка России в ответ на спецоперацию на Украине.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и принял решение "парализовать" активы российского Центробанка.
"Это заморозит его транзакции. И лишит его возможности реализовать эти активы", — заявила Ляёен.
Ограничительные меры, мнению лидеров Евросоюза, не позволят Банку России использовать собственные международные резервы для ослабления негативного воздействия на экономику России со стороны Запада.
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Спецслужбы РФ смогли добыть секретную документацию с планами киевского режима в отношении Донбасса.