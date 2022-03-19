В Мелитополе обратились в Киеву: "Вы хотите поставить нас на колени?"

Член временной администрации Мелитополя, депутат Запорожского облсовета, экс-депутат Рады Евгений Балицкий осудил действия ВСУ после обстрела города "Точкой-У".

Как подчеркнул Балицкий, от подобного "Украину любить больше не станут" и уточнил, что по городу прилетает по три ракеты в день, но российские войска успевают их сбивать.

"У меня вопрос — зачем вы по нам стреляете? Кому и что вы хотите доказать? Вы нас хотите поставить на колени, или хотите заставить ещё больше любить Украину? К нам летела украинская ракета "Точка-У", а россияне её сбили. Так кому мы должны быть благодарны за наши жизни", — цитирует члена временной администрации города "Взгляд".

Как пояснил Балицкий, обстрелы начались после того, как украинская армия ушла из Мелитополя. Кроме того, он подчеркнул, что ВСУ ведёт обстрел именно по городской инфраструктуре, а не по военным объектам.

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