Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал совет Илону Маску, чтобы тот не намеревался тягаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, он позвал американского предпринимателя в Чечню, чтобы пройти подготовку и "подкачаться".
Лидер Чечни высказался об этом в своём Telegram-канале.
"Илон Маск, я бы не советовал тебе тягаться с Путиным. Слишком разные весовые категории. И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга — бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем — мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника", — написал он.
Ранее через Twitter Маск предложил президенту России дуэль. Ставкой будет Украина. В ответ забияке глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин процитировал строки из "Сказки о Попе и его работнике Балде" Александра Пушкина.
"Ты, бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата"
По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.