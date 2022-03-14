Илон Маск вызвал Путина на дуэль. Вмешался Рогозин

Через Twitter Илон Маск предложил президенту России дуэль. Ставкой будет Украина. В ответ забияке глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин процитировал строки из сказки Пушкина.

Босс корпораций SpaceX и Tesla написал текст макаронической речью. Так лингвисты называют любой нарратив, который написан на смеси различных языков. В данном случае на английском и русском, с вкраплениями на малороссийской мове, которую безграмотно принимают за украинский язык.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в Twitter процитировал строки из пушкинской "Сказки о Попе и его работнике Балде":

"Ты, бесенок, еще молоденек, Со мною тягаться слабенек; Это было б лишь времени трата. Обгони-ка сперва моего брата".

Наверное, англодумающему Маску куда лучше бы подошла цитата из Шекспира, например, "Грехи других судить вы так усердно рвётесь — начните со своих и до чужих не доберётесь".

Рогозин и Маск неоднократно пикируются в остроумии. Из всего сказанного запомнились слова Дмитрия о батуте и приглашение Илону совместно распить чайку "Три дружных слона". Однако заокеанский "осваиватель космоса" предпочитает худую ссору доброму миру. Эрудит забыл, что российские дуэли гораздо серьезнее европейских, а про американские и говорить нечего. Как говорится, полвека прожил, а разума так и не нажил. Если жадность сгубила фраера, то Маска погубит самодовольство.

Рогозин ответил, потому что постоянно на связи с Маском, а у президента России нет Твиттера и соцсетей.

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