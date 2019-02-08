Депутат парламента Ленобласти попросил СК расследовать смерть Пушкина

Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров призвал Следственный комитет Российской Федерации расследовать обстоятельства смерти знаменитого русского поэта Золотого века Александра Сергеевича Пушкина.

Примечательно, что Владимир Петров написал письмо на имя главы федерального российского ведомства Александра Бастрыкина. В своем письме депутат парламента Ленинградской области заявил, что гибель Александра Пушкина, скорее всего, была неслучайна. Об этом, написал в письме Владимир Петров, говорили якобы многие современники великого русского поэта.

Близкие Александра Пушкина, написал Владимир Петров в Следственный комитет Российской Федерации, предполагали даже, что поэт стал жертвой хитрого заговора.

Напомним, что Александр Сергеевич Пушкин погиб в феврале 1837 года в Санкт-Петербурге от смертельного ранения, полученного им в результате дуэли с Жоржем Шарлье Дантесом. Примечательно, что, по оценкам биографов знаменитого русского поэта, эта дуэль стала как минимум двадцать первой в жизни Пушкина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с помощью теста ДНК ученым удалось развеять один из главных мифов о фашистской Германии. Так, специалисты выяснили, что на самом деле случилось с Рудольфом Вальтером Рихардом Гессом, одним из главных соратников самого фюрера.

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