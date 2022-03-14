Глава ДНР заявил о недоговороспособности Киева

Власти Украины являются недоговороспособными, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Украинский режим недоговороспособен… Подлежит смещению как таковому, потому что в противном случае данные преступления против граждан, как ДНР и ЛНР, так и других оставшихся регионов, они просто не прекратятся", — цитирует руководителя республики РИА Новости.

По мнению Пушилина, договориться с Киевом невозможно. При этом переговорный процесс используется Украиной для манипуляций.

"Они за этот период научились манипулировать… То, что происходит на переговорной площадке, как правило, не соотносится вообще с тем, что заявляют украинские оставшиеся политики", — подчеркнул глава ДНР.

В понедельник, 14 марта, делегации РФ и Украины проводят переговоры в онлайн-формате. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал их трудными.

"Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточнённые. Коммуникация трудно, но идёт. Причина разногласий в том, что мы имеем очень разные политические системы", — написал политик в своём Telegram-канале.

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