Власти Украины являются недоговороспособными, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Украинский режим недоговороспособен… Подлежит смещению как таковому, потому что в противном случае данные преступления против граждан, как ДНР и ЛНР, так и других оставшихся регионов, они просто не прекратятся", — цитирует руководителя республики РИА Новости.
По мнению Пушилина, договориться с Киевом невозможно. При этом переговорный процесс используется Украиной для манипуляций.
"Они за этот период научились манипулировать… То, что происходит на переговорной площадке, как правило, не соотносится вообще с тем, что заявляют украинские оставшиеся политики", — подчеркнул глава ДНР.
В понедельник, 14 марта, делегации РФ и Украины проводят переговоры в онлайн-формате. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал их трудными.
"Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточнённые. Коммуникация трудно, но идёт. Причина разногласий в том, что мы имеем очень разные политические системы", — написал политик в своём Telegram-канале.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.