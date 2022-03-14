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Автор Юлия Миленина

Пушилин считает удар по Донецку военным преступлением Киева

Мир

Руководитель ДНР Денис Пушилин заявил, что удар Вооружённых сил Украины по Донецку с использованием ракеты "Точка-У" следует воспринимать в качестве военного преступления Киева.

Пушилин считает удар по Донецку военным преступлением Киева

По его словам, украинские силовики не сталкивались с каким-либо противодействием в Донецке. Он отметил в эфире канала "Россия 24", что атаку ВСУ необходимо квалифицировать как "чудовищное преступление киевского режима".

"Никакого противодействия. Никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривался", — подчеркнул Пушилин.

14 марта над Донецком сбили украинскую ракету "Точка-У". Обломки упали на автобус и автомобиль. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что, по предварительным данным, в результате нападения ВСУ погибли 20 человек, среди них есть дети.

Ранее в Народной милиции ДНР удар по Донецку с помощью "Точки-У" назвали террористической атакой.

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Чем уничтожают Донецк
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу денис пушилин
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