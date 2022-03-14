Среди погибших в результате атаки Вооружённых сил Украины по Донецку с помощью ракеты "Точка-У" есть дети. Об этом проинформировал руководитель ДНР Денис Пушилин.
По его словам, люди, погибшие при нападении ВСУ, просто стояли в очереди на остановке.
"Предварительно, 20 человек погибли, ещё девять получили ранения. Среди погибших есть дети", — подчеркнул Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он также добавил, что "Точка-У" не долетела до места назначения. Если бы это произошло, то радиус поражения составил бы 500 метров, уточнил глава ДНР. Пушилин убеждён: при таких обстоятельствах "ничего живого бы не осталось".
"Чудовищно, что это нынешняя Украина. Чем быстрее это пройдёт, тем, конечно, будет меньше жертв и разрушений", — заключил руководитель республики.
Ранее сообщалось, что над Донецком сбили ракету "Точка-У". Обломки рухнули на автомобиль и автобус на улице Университетской.
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