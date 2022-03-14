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Автор Светлана Нерадовская

Депутат Бундестага Вагенкнехт: поставки оружия Киеву только усугубляют кризис

Мир

По мнению депутата немецкого Бундестага Сары Вагенкнехт, представляющей партию "Левые", продолжение поставок оружия Украине ей не только не помогут, а только лишь будут усугублять и затягивать кризис.

Депутат Бундестага Вагенкнехт: поставки оружия Киеву только усугубляют кризис

По её мнению, выходом из сложившегося кризиса может стать предоставление Украине нейтрального статуса.

Как отметила Вагенкнехт в беседе изданию Die Welt, никак не спасло ситуацию и то, что Запад пообщал принять Украину в НАТО.

По мнению депутата, всё упирается в расширение альянса на восток, об опасности которого предупреждал ещё американский дипломат начала XX века Джордж Кеннан. Она уверена, что дело не дошло бы до кризиса, если бы не происходило постепенной интеграции Киева в НАТО.

Вагенкнехт заметила, что столько резкая реакция последовала от России после активных и продолжительных поставок вооружений на Украину из-за рубежа, после нахождения в стране американских военных и проведения учений НАТО на территории страны.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал продолжать поддерживать Киев финансово, но при этом отказался выполнить его просьбу о поставке военных самолётов.

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Срочно! Канцлер Германии Олаф Шольц пересмотрит возможность поставок оружия Украине
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия бундестаг олаф шольц
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