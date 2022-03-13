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Автор Игорь Буккер

Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину

Мир

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.

Что генсек НАТО предложил Путину в обмен на Украину

В интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Москву от нападения на Украину с применением оружия массового уничтожения. «Абсурдные заявления» России о лабораториях химического и биологического оружия на Украине были услышаны, заявил Столтенберг.

«Теперь, когда сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия, используя эту ложь, сама могла бы планировать операции с применением химического оружия. Это было бы военным преступлением», - отметил глава НАТО.

Ранее Вашингтон и Лондон отвергли обвинения в том, что Украина готовится применить такое оружие.

«Мы не ищем конфликта с Россией.» Он слышал призывы к НАТО ввести запретную для полетов зону над Украиной. "Но это будет означать, что российские силы должны быть атакованы, а это чревато прямой конфронтацией и неконтролируемой эскалацией", - подчеркнул

Далее Столтенберг сказал, что военный блок «не ищет конфликта с Россией», но продолжает укреплять свою оборону. «Многие государства НАТО, в том числе Германия, перебросили значительно больше войск на восточный фланг альянса», — отметил генсек НАТО.

В среду министры обороны стран НАТО хотят впервые обсудить, как усилить свое присутствие в Восточной и Юго-Восточной Европе в долгосрочной перспективе.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт впервые уточнила планы вооружения бундесвера: «С каждым ужасным сообщением из зоны боевых действий мы видим, что тем, кто хочет жить в условиях свободы, нужна военная сила для защиты этой свободы».

Оперативная готовность бундесвера должна существенно возрасти и, чтобы быстрее этого достичь, по мнению фрау Ламбрехт, нужно отказывается от «супер-амбициозных идеальных проектов, которые на самом деле занимают слишком много времени, слишком дороги или никогда не могут быть реализованы».

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Автор: Игорь Буккер, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия украина
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