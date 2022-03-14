Зеленский вдруг вспомнил о Киевской Руси. И поспешил ею прикрыться

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередной пресс-конференции с иностранными СМИ заявил, что Россия должна будет подвергнуть Киев ковровой бомбардировке и убить всех его жителей, чтобы взять город.

По словам Верховного главнокомандующего ВСУ, Россия "сможет войти в Киев" только если приведёт туда "сотни или тысячи танков":

"Если они будут проводить ковровую бомбардировку, стирая историческую память региона, историю Киевской Руси, историю Европы, они зайдут в Киев. Если они уничтожат нас всех, они зайдут в Киев. И потому если в этом цель, то пусть заходят, — сказал Зеленский.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров, который лично прибыл руководить своими бойцами при штурме Киева, уверен: взятие украинской столицы — дело нескольких дней.

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