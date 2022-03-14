Президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередной пресс-конференции с иностранными СМИ заявил, что Россия должна будет подвергнуть Киев ковровой бомбардировке и убить всех его жителей, чтобы взять город.
По словам Верховного главнокомандующего ВСУ, Россия "сможет войти в Киев" только если приведёт туда "сотни или тысячи танков":
"Если они будут проводить ковровую бомбардировку, стирая историческую память региона, историю Киевской Руси, историю Европы, они зайдут в Киев. Если они уничтожат нас всех, они зайдут в Киев. И потому если в этом цель, то пусть заходят, — сказал Зеленский.
Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров, который лично прибыл руководить своими бойцами при штурме Киева, уверен: взятие украинской столицы — дело нескольких дней.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.