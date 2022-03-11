Нельзя допустить войны НАТО с Россией из-за Украины, заявил Столтенберг

Ситуация на Украине не должна перерасти в войну НАТО с Россией, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он предупредил о том, что если допустить такое развитие событий, число жертв будет очень большим.

"НАТО резко отреагировала против действий России. Мы обучили десятки тысяч солдат Украины… Это не должно превратиться в войну НАТО с Россией, она приведёт к большим жертвам", — высказался он в интервью для CNN Turk.

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

В Белом доме заявили, что не намерены отправлять свои войска на Украину и не собираются воевать против России. Об этом сообщила пресс-секретарь Джен Псаки, добавив, что американский лидер Джо Байден не изменил свои намерения на этот счёт.

Ранее председатель Европейского парламента Жозеп Боррель признал, что в отношениях с Россией Евросоюз допустил ряд ошибок, одна из них — обещание Украине членства в НАТО. По его словам, теперь Запад окончательно потерял возможность сблизиться с РФ.

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