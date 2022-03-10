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Автор Светлана Нерадовская

Глава РХБЗ рассказал о низкой оценке украинских биологов американцами

Мир

Украинским биологам, трудившимся в американских лабораториях, размещённых на Украине, выплачивали крайне скромную зарплату, что явно демонстрирует низкую оценку их профессионализма со стороны американских заказчиков в Минобороны США. Такой вывод сделал Игорь Кириллов, глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Глава РХБЗ рассказал о низкой оценке украинских биологов американцами

По словам Кириллова, это хорошо просматривается в расчётных ведомостях начисления зарплаты, которую получали от американцев украинские учёные.

"Подтверждается факт выплат Управлением министерства обороны США денежных средств за участие в исследованиях напрямую, без привлечения посредников. Обращает на себя внимание крайне скромная, по американским меркам, оплата труда. Это свидетельствует о низкой оценке профессионализма украинских специалистов и пренебрежении к ним со стороны американских коллег", — заявил он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Начальник РХБЗ добавил, что самое пристальное внимание в своих биолабораториях на Украине Пентагон уделял насекомым-переносчикам инфекции, которые могут распространять опасные инфекционные болезни. Он отметил, что только лаборатория, размещённая в Харькове, передала за рубеж свыше 140 контейнеров с клещами и блохами.

Ранее стало известно, что США спонсировали деятельность биолабораторий на Украине в рамках своей военно-биологической программы, потратив на эти цели более 200 миллионов долларов.

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Лаборатории США ! Украина может в любой момент стать новым Уханем
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина зарплата
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