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Автор Владимир Васютченко

Песков: все атакующие с оружием в руках военных РФ на Украине станут целями

Мир

Любой, кто решит с оружием в руках атаковать российских военнослужащих на Украине, станет целью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: все атакующие с оружием в руках военных РФ на Украине станут целями

"Если кто-то с оружием в руках будет атаковать наших военных, то они тоже станут целями, конечно", — цитирует "Интерфакс" заявление представителя Кремля в связи с решением украинского президента Владимира Зеленского разрешить всем жителям страны применять оружие.

Песков напомнил, что российский президент Владимир Путин ранее призвал украинцев сложить оружие.

"С самого начала президент Путин призвал всех сложить оружие и, собственно, это как раз и станет гарантией того, что никто ни по кому не станет стрелять", — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что российским военным на Украине приходится открывать ответный огонь в связи с "ожесточённым вооружённым сопротивлением" националистов.

Ранее президент Украины подписал закон, позволяющий всем жителям страны пользоваться оружием во время военного положения.

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«Русские солдаты рискуют жизнью, чтобы украинцы жили мирно»
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина дмитрий песков владимир зеленский
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