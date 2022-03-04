Минобороны РФ: командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" уничтожен в ДНР

Российский беспилотник уничтожил командно-наблюдательный пункт украинского батальона "Айдар" в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, командно-наблюдательного пункт батальона территориальной обороны ВСУ был уничтожен БПЛА "Иноходец" ВКС России.

"Объект был поражён управляемым авиационным боеприпасом", — уточняется в сообщении.

РФ проводит на Украине специальную военную операцию с 24 февраля. Согласно сведениям Минобороны РФ, за этот период поражено 1812 объектов украинской военной инфраструктуры, в том числе 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 ЗРК (С-300, "Бук М-1" и "Оса"), а также 59 радиолокационных станций.

Кроме того, российские военные уничтожили 49 самолётов ВСУ на земле и 13 — в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 РСЗО, более 250 артиллерийских орудий и минометов, а также свыше 440 единиц специальной военной техники и 54 беспилотника.

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