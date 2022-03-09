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Автор Денис Постольский

Зеленский разрешил украинцам использовать оружие

Политика

Украинский президент Владимир Зеленский подписал документ, который предоставляет всем жителям страны право на пользование оружием во время военного положения на Украине. Закон опубликован на сайте Верховной рады.

Зеленский разрешил украинцам использовать оружие

В нем говорится, что украинцы в период действия военного положения могут применять собственное наградное оружие, спортивное оружие, охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное, а также боеприпасы для него.

Отныне если житель Украины применит огнестрельное оружие в соответствии с законом, то оно будет приравнено к использованию вооружения военными. При этом гражданским лицам будет необходимо сдать оружие и неиспользованные боеприпасы в полицию не позднее десяти дней после прекращения или отмены действия военного положения в стране. В противном случае предусматривается уголовная ответственность.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз выступил за легализацию оружия в стране. По сообщениям СМИ Незалежной, отряды территориальной обороны уже начали активно вооружать. По мнению вице-спикера Мосгордумы, журналиста Андрея Медведева, массовая раздача оружия всем желающим в Киеве, которая началась, — это "катастрофа".

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Мелитополь. Мародёры. Melitopol. Ukraine. Marauders.
Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы оружие украина владимир зеленский
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