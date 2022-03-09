Украинский президент Владимир Зеленский подписал документ, который предоставляет всем жителям страны право на пользование оружием во время военного положения на Украине. Закон опубликован на сайте Верховной рады.
В нем говорится, что украинцы в период действия военного положения могут применять собственное наградное оружие, спортивное оружие, охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное, а также боеприпасы для него.
Отныне если житель Украины применит огнестрельное оружие в соответствии с законом, то оно будет приравнено к использованию вооружения военными. При этом гражданским лицам будет необходимо сдать оружие и неиспользованные боеприпасы в полицию не позднее десяти дней после прекращения или отмены действия военного положения в стране. В противном случае предусматривается уголовная ответственность.
Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз выступил за легализацию оружия в стране. По сообщениям СМИ Незалежной, отряды территориальной обороны уже начали активно вооружать. По мнению вице-спикера Мосгордумы, журналиста Андрея Медведева, массовая раздача оружия всем желающим в Киеве, которая началась, — это "катастрофа".
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